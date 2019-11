L’ancien Sunparcs de Vielsalm a terminé sa mue. L’ensemble du domaine y a été rénové, faisant place à de nouveaux cottages, un centre névralgique axé autour du Market Dome et de l’Aquamundo, ainsi que l’Action Factory permettant de s’adonner à différentes activités lorsque la pluie est de la partie. Place donc à Center Parcs, une montée en gamme qui a d’emblée séduit les vacanciers. Si les travaux de rénovation des cottages ont été terminés il y a tout juste un an, c’est l’ensemble du village de vacances qui a pris un nouvel essor avec la récente ouverture de l’Action Factory, un vaste espace couvert doté d’une plaine de jeux (Baluba), d’un mur d’escalade, d’un restaurant avec une impressionnante vue panoramique sur la région, d’un minigolf interactif et bien d’autres activités encore parmi lesquelles de la spéléologie ou du tir à l’arc. Au total, 42 millions d’euros investis, générant 120 emplois (équivalents temps plein) occupés par 375 profils différents pour faire vivre ce nouveau joyau de la province de Luxembourg.

