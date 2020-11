Le bourgmestre de Vielsalm, Elie Deblire, vient d’annoncer que les cérémonies du 11 novembre, jour anniversaire de la signature de l'armistice qui mit temporairement un terme aux combats de la guerre 14-18, se dérouleront cette année en comité restreint.

" Malheureusement, en cette année exceptionnelle, nous n'avons pas d'autre choix que de renoncer aux cérémonies et aux manifestations publiques habituelles" souligne-t-il. "Nous sommes de tout coeur avec toutes celles et tous ceux qui auraient voulu être des nôtres."

Un dépôt de fleurs et un moment de recueillement auront lieu devant les différents monuments de la commune, à Vielsalm, Grand-Halleux, Petit-Thier, Ville-du-Bois, Salmchâteau, Goronne et Ottré.

Ces visites se dérouleront, dans la sobriété, en comité restreint. Le bourgmestre sera accompagné du représentant de la Royale Fraternelle des Chasseurs ardennais, Lucien Paquay, d'un porte-drapeau et de l’échevine, Anne-Catherine Masson.

"Afin de nous protéger toutes et tous, nous vous invitons à rester chez vous et, dans vos foyers, à vous recueillir et à nous rejoindre en pensées" poursuit Elie Deblire. "Nous pourrons ainsi, malgré tout, ensemble, rendre hommage et exprimer notre gratitude à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour notre liberté et pour notre démocratie. Nos pensées iront bien sûr aussi vers toutes les autres, celles qui sont restées, endeuillées, dévastées ou meurtries."