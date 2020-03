Ils ont été interpellés par la police vers 17 h.

Alors que tout le pays est en état d’alerte depuis quelques heures, certaines personnes ne semblent pas avoir (encore) reçu le message. C’est notamment le cas dans la commune de Wellin, où une vingtaine de personnes ont été surprises en train…de jouer à la pétanque sur le terrain communal.

"Le groupe a été interpellé par la police vers 17 heures. Malgré les interdictions édictées par le Centre National de Crise, elles disent n’avoir pas été informées des interdictions en vigueur. Je rappelle que tous les regroupements de personnes favorisant la propagation du virus est interdit. Des sanctions pénales sont possibles. Ici, la police a pris leurs identités. La prochaine fois, il y aura une amende. Je sais que ça peut paraître excessif, mais il faut impérativement stopper la propagation du virus et éviter que nous services hospitaliers soient saturés. En temps normal, ça m'aurait fait également rire, mais là, quand on sait ce qui attend les personnes les plus vulnérables vu le manque de civisme de certains, ça me fait bondir ! Il est grand temps que tout le monde prenne conscience du problème.", exprime en substance Benoît Closson, le bourgmestre.