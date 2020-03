Un face à face entre la victime et le prévenu rempli d’émotion.

C’est sans doute une scène qu’une victime n’aimerait pas revivre deux fois dans sa vie. "Etre à nouveau face à son bourreau. Aujourd’hui, c’est le cas", explique l’avocat de Marie (prénom d’emprunt). Cette jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, venait de trouver un job d’étudiant au sein d’une entreprise située dans la région d’Arlon. Un jour, Marc (prénom d’emprunt-50 ans) se retrouve en sa compagnie dans la cafétéria de l’établissement. C’est là que la vie de Marie bascule.

"Vous en avez bien profité, en lui touchant les seins et en palpant sa poitrine à plusieurs reprises, le tout par-derrière", explique Marianne Lejeune, pour le parquet. La victime est ensuite appelée à la barre. Assis à deux mètres derrière elle, le prévenu. Aucun regard n’est échangé.

Après quelques secondes d’hésitation, Marie prend son courage à deux mains et prend la parole. "Après ces faits, j’ai été suivie par un psychologue. Ça reste très dur à vivre aujourd’hui. Je l’ai croisé une fois en rue. J’en ai encore des cauchemars", dit-elle avant d’éclater en sanglots.

Le prévenu a déjà comparu devant le juge Pavanello il y a quelques mois. Longtemps après avoir nié les faits, ou plutôt après les avoir minimisés, il avait fini par avouer. A l’époque, une expertise auprès du Centre de la Santé Mentale à Libramont était souhaitée. Les résultats sont connus. "Il y a une diminution de vos ressources psychiques. Vous avez des difficultés à vous insérer en groupe, vous êtes en colère contre le monde. Vous éprouvez peu d’empathie", doit-on retenir en substance. Marc confirme en direct son caractère, puisqu’il ne veut d’abord pas s’excuser devant sa victime. Il finit par céder, sans vraiment convaincre l’assemblée. La partie civile réclame 5 000 euros de dédommagement. Le prévenu va recevoir une faveur, si on peut dire, de la part du parquet. "Je ne peux pas vous condamner à la perpétuité, contrairement à la victime qui n’oubliera jamais ce que vous lui avez fait subir et qui tremblera toute sa vie. Je demande une peine avec un sursis probatoire (5 ans) assorties de conditions très strictes. Mais il faut vous laisser travailler, car vous seriez plus dangereux sans boulot, sans argent et en rue.", exprime Marianne Lejeune.

L.T.