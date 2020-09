Mercredi en fin d’après-midi, un violent orage s’est abattu sur une partie de la Gaume, notamment dans les communes de Meix-devant-Virton et de Saint-Léger.

Les rues de Virton à Saint-Léger et d’Orval à Gérouville (Meix-devant-Virton) ont été partiellement inondées à cause d’avaloirs bouchés.

Dans la soirée, la chute d’un arbre a provoqué une entrave de la circulation entre Gérouville et Meix-devant-Virton. Les pompiers de la zone de secours Luxembourg sont intervenus pour pomper l’eau et tronçonner l’arbre et les branches tombés sur la chaussée.