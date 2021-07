La nouvelle maison de repos et de soins "Les Oliviers", à Saint-Mard (Virton) a été inondée, mercredi en début de soirée. Peu avant 19 h, en quelques minutes à peine, 10 à 15 cm d’eau ont envahi le rez-de-chaussée du bâtiment inauguré le 23 juin dernier.

© Vivalia

Si les résidents de la maison de repos n’ont pas été impactés, l‘eau a notamment provoqué la coupure du réseau téléphonique et informatique tant dans la maison de repos que dans l’hôpital de Vivalia contigu.

© Vivalia

" Tout a pu être rétabli dès minuit", précise Fabian Namur, porte-parole de Vivalia. "Ce matin, il n’y a plus de perturbations, l’eau s’étant par ailleurs retirée grâce à l’intervention rapide et efficace des pompiers de la zone de secours."

© Vivalia



Les équipes s’attellent à présent à nettoyer et contrôler les installations électriques, le chauffage ou encore les ascenseurs. Vivalia tient à saluer et remercier le personnel de la maison de repos ainsi que les équipes techniques et informatiques, le service technique de la ville de Virton et bien entendu, les services de secours.

"L’intervention très rapide et les efforts conjugués de tous et toutes ont permis de limiter dans les meilleurs délais l’impact de cette inondation, notamment au niveau électrique et du chauffage. Ce matin, nos encouragements accompagnent tout le personnel de la MRS pour les jours difficiles à venir . Nous serons à leurs côtés pour faciliter leur travail", conclut Fabian Namur.