Dans certaines régions, les conseils communaux sont parfois tendus. Virton n’échappe pas à la règle, et la situation s’est envenimée ces dernières semaines.

Avant le dernier conseil communal, le Maire a donc décidé de rappeler la bonne conduite à l’ensemble des élus. Il leur a lu un texte soigneusement préparé. "Mon rôle est de veiller à la bonne tenue des débats, de permettre à chacun d’exprimer son point de vue et de rendre la démocratie vivante. Je peux apprécier une certaine vivacité dans les propos quand les émotions prennent leur place. Cela révèle l’engagement des mandataires pour leur Ville. Mais il y a des limites que la courtoisie, voire l’élégance élémentaire demande de respecter. Il est essentiel que les critiques que nous exprimons tous portent sur les faits et non sur des personnes", a ainsi exprimé François Culot.

A Virton, les débats sont parfois bien loin d’avoir une attitude de politesse élémentaire. La situation s’est dégradée, si bien que certains mandataires communaux sont attaqués de façon trop virulente. "En dehors du conseil communal, il y a aussi les publications sur les réseaux sociaux. On critique quelqu’un pour un rien, on s’emporte. Ça va trop loin. C’est à la limite du harcèlement moral vis-à-vis de certaines personnes. Je ne voudrai pas que les choses s’enveniment davantage. C’est la raison pour laquelle je rappelle les élus à l’ordre", dit-il.

Le Maire reste zen, mais il souhaite que chacun fasse un effort pour ne pas nuire à la démocratie. "Au lieu d’attaquer ou de critiquer sans cesse, qu’ils proposent des solutions/idées pour faire avancer les différents projets. Rehaussons le débat et oublions les rancœurs personnelles", conclut-il. Un climat qui a déjà atteint certains services internes. "On lance des attaques contre les mandataires, mais j’en suis moi-aussi victime, en tant que membre du personnel administratif. Nous vivons une période difficile à tous niveaux, nous devons toutes et tous nous serrer les coudes, sans jugements et avec respect", suggère cet employé interne.