Le club de football en perdition totale, la vallée du Lac de Rabais en ruine, une piscine fermée depuis des mois, des actes inciviques ou des délits commis dans le centre-ville…cela suffit ! La coupe est pleine pour ternir l’image de marque d’une ville qui a pourtant bien d’autres atouts à montrer. Et c’est peut-être pour cela, hasard ou pas, que Marie Jacquemin vient d’être engagée dans sa nouvelle fonction de responsable de communication.

Avec quelle(s) priorité(s) ? « La plus grosse des priorités est de faciliter l’accès aux informations aux citoyens. Être au service des citoyens, c’est l’objectif de la commune. A l’avenir, le site internet de la commune sera plus clair et modernisé. D’autres initiatives suivront dans le futur. La ville souhaite une communication plus dynamique et positive », explique Marie Jacquemin.