Pour qualifier les faits, le parquet évoque une entrave méchante à la circulation avec mise en danger d'autrui et peut-être une tentative de meurtre à l'égard des policiers. Visiblement ils ont réussi à l'arrêter car le véhicule a terminé sa course dans un talus, véhicule qui n'était en ordre de rien a précisé le Parquet.

Une privation de liberté est survenue lundi soir à 19h43 à Virton après une course poursuite entre la police et un automobiliste, indique le parquet du LuxembourgIl s'agit d'un jeune d'origine afghane (né en 1992) qui roulait très dangereusement et qui a forcé à deux reprises les barrages de police. Il avait à son bord une mineure de 17 ans.On ignore encore pourquoi il a agi de la sorte mais des devoirs complémentaires sont en cours, notamment au niveau d'une éventuelle consommation de stupéfiants ou d'alcool.