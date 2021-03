Le 31 mars, c’est la journée internationale de visibilité transgenre. Cet événement annuel célèbre les personnes transgenres, leur diversité et vise à faire prendre conscience des discriminations qu’elles doivent encore affronter aujourd’hui dans le monde entier.

En Belgique, si des avancées positives ont été constatées ces dix dernières années notamment au niveau de la législation, la situation juridique et sociale des personnes transgenres est loin d’être idéale, notamment en matière de soins de santé et d’assurance. De plus, les discriminations et les inégalités auxquelles elles sont confrontées dans différents domaines représentent encore aujourd’hui un combat titanesque.

Pour mettre en lumière les personnes transgenres, leur situation actuelle et le chemin qu’il reste à parcourir pour plus de droits et d’inclusion, la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg propose trois événements en ligne sur les réseaux sociaux.

A u programme ? Vidéo sur la visibilité des personnes transgenres au travail (26 mars à 20 h), conférence sur la jeunesse transgenre (27 mars à 20 h, inscription auprès de la Maison Arc-en-Ciel pour recevoir le lien de la visioconférence) et témoignage d’Angela, une migrante transgenre (28 mars à 11 h). La page Facebook : facebook.com/MaisonArcenCielduLuxembourg6760. Plus d’infos : 063/22 35 55 ou courrier@lgbt-lux.be