Le Roi et la Reine visiteront l’hôpital de Libramont ce mercredi 2 juin. Si cette visite est tout à fait exceptionnelle tant pour le personnel hospitalier de Vivalia que pour la commune de Libramont-Chevigny et ses habitants, la population n’est pas conviée.

"Chacun peut aisément comprendre que cette visite a été minutieusement préparée et balisée vu le contexte que nous connaissons avec la crise du Covid-19 " précise Vivalia dans un communiqué. " Le virus sévit toujours et il vient encore contrarier ce qui devrait être une réjouissance collective à laquelle certain.e.s espèrent peut-être participer."

Des mesures sanitaires très strictes entourent cette visite royale. Vivalia demande donc à la population de ne pas se rendre à l’hôpital de Libramont ce mercredi pour tenter d’apercevoir ou d’approcher nos souverains.

" Bien entendu, celles et ceux qui ont un rendez-vous médical prévu ce mercredi peuvent se rendre à l’hôpital. Nous comprenons la déception que cette demande peut engendrer mais il est de notre responsabilité de veiller à la sécurité de toutes et tous. Nous savons que nous pouvons compter sur la compréhension et la collaboration de chacun.e afin que cette visite se déroule dans les meilleures conditions possibles", conclut-on.