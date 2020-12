L’avant-projet du futur hôpital de Houdemont sera présenté en ligne les 10 et 11 décembre.

La réunion d’information, prévue dans le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement, préalable à la construction du futur Centre Hospitalier Régional de Houdemont, ne pourra se dérouler en présentiel en raison de la crise sanitaire. Elle se déroulera en mode virtuel.

" Le décret du mois de juin nous impose d’organiser une étude d’incidences sur l’environnement", explique France Riguelle, chargée de mission Vivalia 2025. " La réunion publique n’étant pas autorisée, le gouvernement wallon a proposé une alternative. L’avant-projet de même que l’échangeur autoroutier et la station d’épuration feront l’objet d’une présentation en vidéo en ligne."

Cette présentation, programmée les 10 et 11 décembre sur www.vivalia2025-rip.be, sera couplée à la mise en service d’un numéro vert (0800/35 168) pour permettre aux citoyens de poser des questions et de formuler des suggestions. " Je m’occuperai de la permanence téléphonique ces deux jours-là de 8 h à 17 h", précise France Riguelle. " Le public pourra également réagir, jusqu’au 4 janvier, en envoyant un courrier par recommandé au bureau d’études et en mettant Vivalia en copie."

Les citoyens qui ne sont pas connectés n’ont pas été oubliés. " La présentation, en version papier, pourra être consultée à l’administration communale d’une petite dizaine de communes", poursuit la chargée de mission. " La commune d'Habay, où l’hôpital sera construit, mais aussi Léglise, Tintigny, Etalle, Chiny, Martelange, Attert et Arlon ont été retenues. Un bureau d’études indépendant dépouillera et analysera les courriers des citoyens. Il fera un rapport global. Les remarques et suggestions seront prises en compte afin d’améliorer l’avant-projet."

La demande de permis unique sera introduite dans le courant du premier trimestre 2021. L’occasion sera, à nouveau offerte, aux riverains de formuler leurs remarques et suggestions, voire leurs craintes dans le cadre de l’enquête publique. Si tout se déroule comme prévu, le nouvel hôpital sera opérationnel en 2026.