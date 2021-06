Les médecins spécialistes quittent l’Hôpital d’Arlon. Une situation préoccupante pour Kamal Mitri, échevin et médecin.

Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler de Vivalia, de sa direction et surtout, des nombreux départs des infirmiers ou infirmières. Selon nos sources, 7 médecins ont aussi déjà quitté les CSL (Clinique Sud Luxembourg). Les services concernés ? Chirurgie vasculaire, neurologie, gastro-entérologie, orthopédie, oncologie, soins palliatifs et revalidation. Deux autres médecins en neurologie seraient sur le départ…