A Bastogne et à Libramont, la reprise est annoncée pour le début de la semaine prochaine

Après la cyberattaque de la nuit du 13 au 14 mai, le travail informatique se poursuit avec la double priorité de relancer l’activité opératoire non- urgente et les consultations dans l’ensemble des sites de Vivalia.

Au niveau de l’activité opératoire, à l’hôpital de Marche-en-Famenne, les appareillages en imagerie médicale (scanner, radio, échographie) ont été installés sur les PC qui équipent désormais 5 salles d’opération.

L’activité a donc repris dès ce jeudi. Pour rappel, les patients concernés sont contactés directement par les services médicaux pour programmer leur intervention.

A Arlon où le bloc opératoire fonctionne à nouveau sans soucis depuis mardi, les travaux ont commencé au niveau de la plate-forme informatique dédiée à la stérilisation pour permettre de lever la limitation actuelle à deux opérations avec implants.

A Libramont, les travaux de restart dans les salles d’opérations devraient être terminés pour ce vendredi en fin de journée, ce qui permettra de redémarrer l’activité opératoire dès le début de la semaine prochaine tout comme à Bastogne.

Au niveau des consultations, tous les efforts des équipes techniques sont concentrés sur l’installation d’ordinateurs sécurisés et opérationnels dans les cabinets et secrétariats. L’objectif de reprendre progressivement l’activité à partir de mardi prochain (lundi étant jour férié) est maintenu.

Quant aux examens programmés en radiologie/scintigraphie, ils devraient reprendre la semaine prochaine dans tous les hôpitaux.

Pour rappel, le call center ayant été désactivé, les contacts téléphoniques se font à nouveau via le numéro central des différents sites ou directement les services dont les coordonnées se trouvent sur le site internet : https://www.vivalia.be/services.

Du côté de l’informatique, 669 machines ont désormais pu être reformatées et traitées pour être placées en zone propre et ainsi être à nouveau opérationnelles. Le service accompagné d’experts extérieurs, avec le soutien des experts métiers sur le terrain, poursuit son travail à la fois sur le redémarrage des activités et de reconstruction d’une structure informatique à long terme.