La cuisine centrale de Bertrix de l’intercommunale de soins de santé vient de recevoir, la certification de son système d’autocontrôle dans le cadre des prescriptions légales définies pour le secteur des cuisines de collectivités et des maisons de soins.

"Le système d’autocontrôle a pour objectif principal de maîtriser tous les dangers possibles dans le processus de production, de transformation et de distribution des repas", précise la chargée de communication de Vivalia dans un communiqué. "Il comprend l’ensemble des mesures prises par la cuisine centrale pour vérifier que les produits soient, à chaque étape, conformes aux prescriptions légales en matière de sécurité alimentaire, de qualité des produits, de traçabilité et de notification obligatoire."

C’est un certificateur externe agréé Quality Partner qui a étudié le bon fonctionnement de la cuisine centrale - analyse des documents administratifs et des procédures utilisés en cuisine, visite de toutes les zones de cuisine afin de vérifier la conformité et la propreté, mise en pratique de recherche de traçabilité des marchandises utilisées… - et donc accordé cette certification à l’équipe de Vivalia pour la qualité de son travail et le respect de toutes les procédures.

" Ce certificat est un véritable signe de confiance pour les patients et les résidents des différents hôpitaux et maisons de repos, maisons de repos (et de soins) de Vivalia", poursuit le communiqué. " C’est la garantie que les conditions d’hygiène sont respectées au niveau de la production et des marchandises dans les repas qui leurs sont proposés dans nos différents sites. Cette certification sera visible sur nos camions de livraison par la présence d’un smiley qui rappellera que Vivalia met une attention toute particulière à répondre aux attentes des patients, des résidents et des familles en matière de sécurité alimentaire."