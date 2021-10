Des mesures complémentaires sont prises dans les hôpitaux et maisons de repos

La présentation d’un Covid Safe Ticket (CST) sera obligatoire dès ce 1er novembre et jusqu’au 15 janvier à l’entrée des établissements de soins de Vivalia (hôpitaux généraux et psychiatrique, maisons de repos/de soins).

Le contrôle du CST ne s’applique que pour les visiteurs âgés de plus de 12 ans et leur accompagnant éventuel.

Ne sont pas concernés : les personnes nécessitant des soins délivrés dans l’un des sites, accompagnant une personne vulnérable, fragile ou malade dans un établissement de soins, rendant visite à des patients/résidents en fin de vie, le personnel, les collaborateurs indépendants et les bénévoles travaillant dans les différents sites.

A l’accueil des hôpitaux et maisons de repos/de soins, les visiteurs devront présenter leur CST papier ou électronique. Il sera scanné à l’aide d’un smartphone équipé de l’application CovidScanBE. Le contrôleur peut être amené à demander la carte d’identité pour authentifier les données. En cas d’absence de Covid Safe Ticket valable ou faute de pouvoir vérifier l’identité du titulaire, l’accès sera refusé conformément à la décision du Gouvernement wallon, suivant le décret adopté par le Parlement de Wallonie ayant pour objectif de protéger la santé de la population, d'éviter l'aggravation des contaminations et la prise de mesures plus restrictives.

Le CST entraîne également une série de mesures spécifiques complémentaires. Dans les hôpitaux, les visites sont limitées de 16 h à 19 h, seule l’entrée principale de l’hôpital restera ouverte au public entre 6h30 et 20h (de 7h à 20h à Virton).

Dans les maisons de repos/de soins : seul l’accès principal sera ouvert, les visites se feront uniquement sur rendez-vous entre 11 et 18h en semaine, de 14 à 18h le week-end, deux personnes au maximum par visite pourront se rendre auprès de leur proche. Les gestes barrières restent de rigueur dans tous les sites de Vivalia. Le port du masque est donc toujours obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans et ce, à tout moment.