Il prévoit le développement de l’activité à Marche et la fusion des hôpitaux de Bastogne et Libramont

Mardi soir, le conseil d’administration de Vivalia a donné son accord à une très large majorité au plan global de redéploiement de l'activité médicale des hôpitaux de Marche-en-Famenne, Bastogne et Libramont.

La vision stratégique pour ces trois hôpitaux avait été présentée aux administrateurs le 11 février dernier au terme d’une mission menée par le docteur Didier Neuberg. Cette mission consistait à dégager des pistes de développement de l’activité médicale de chaque site dans le cadre global du projet Vivalia 2025, en partenariat avec le futur CHR Centre-sud.

Depuis, les conseils médicaux de l’IFAC et du CHA ont rendu un avis favorable sur cette stratégie et sur son plan financier, fruits d’un consensus dégagé avec leurs représentants. Ce plan de déploiement permettra donc de développer l’activité médicale à l’hôpital marchois et de rapprocher les hôpitaux de Bastogne et Libramont dans le futur Centre Hospitalier Centre Ardenne (CHCA) pour préparer leur transfert ultérieur vers le CHR d’Houdemont.