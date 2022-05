La cellule de crise de Vivalia, réunie ce mardi matin, a fait le point sur les dernières avancées.

Au niveau informatique, le travail de récupération progressive des données et des fonctionnalités se poursuit :

- Plus de 200 machines (serveurs et ordinateurs) ont été récupérées et traitées pour être à nouveau opérationnelles ;

- La création de zones propres s’étend. Après Arlon, Libramont et Marche, le site de Bastogne en est également équipé depuis hier, suivront les sites de Bertrix et Virton. C’est dans ces zones créées par les équipes que sont rapatriées les machines et les données récupérées, ceci après nettoyage et reconfiguration ;

- Dans les labos, les liens entre le logiciel de laboratoire et les automates qu’il pilote sont rétablis progressivement.

Pour rappel, les services identifiés comme prioritaires (urgences, bloc opératoire, soins intensifs, maternité, labos, radiologie, etc.) sont désormais équipés de nouveaux ordinateurs sans connexion extérieure sur lesquels est installé le logiciel Omnipro, permettant ainsi un accès en lecture et écriture dans le dossier médical de chaque patient.

Afin d’améliorer et structurer le processus de redémarrage au niveau des systèmes informatiques et sur le terrain, une cellule PMO (Project Management Office) a été créée. Soutenue par les experts qui accompagnent l'intercommunale, cette cellule est chargée de récolter les informations et demandes en besoins informatiques dans l’ensemble des sites et services, de prioriser les demandes formulées pour ensuite, les faire remonter à l’informatique.

Parallèlement, une procédure d’information spécifique pour les médecins généralistes de la province a été mise en place. Celle-ci vise à faciliter les contacts avec les spécialistes avec, pour objectif, de favoriser les échanges d’informations concernant les patients pris en charge au sein de Vivalia.

Au niveau de l’activité médicale, pas de changement depuis 24 heures, elle se poursuit en mode dégradé. Pour toute question générale, le call center 0800/35.168 reste opérationnel 24 h sur 24, sept jours sur sept.