Le parquet du Luxembourg a requis des peines allant de 1 à 4 ans d’emprisonnement à l’encontre de plusieurs personnes de la région liégeoise pour des vols commis dans une quincaillerie de Viesalm début 2019.

La nuit du nouvel an, les voleurs s’étaient introduits dans l’établissement pour saboter le système de sécurité et emporter plusieurs milliers d’euros d’outillage. Les caméras et l’alarme hors d’usage, ils étaient revenus à la charge quelques semaines plus tard pour un butin plus important encore. Le propriétaire des lieux avait fini par retrouver une partie des articles volés en vente sur un site de seconde main. Deux des individus aujourd’hui poursuivis devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau doivent répondre de recel. Les deux autres, de vols avec effraction. Parmi les voleurs présumés, un Verviétois de 42 ans. Identifié sur base de la téléphonie, il nie tout en bloc. Son alibi ? « J’étais parti voler dans un parc à conteneurs cette nuit-là. » Le parc en question n’avait pourtant plus recensé la moindre effraction depuis 2015. « C’est parce qu’il y a des trous dans le grillage », précise le prévenu. Concernant les vols dans la quincaillerie, le parquet évoque un dossier aux multiples ramifications, impliquant une organisation quasi professionnelle. « Mon client vit dans une certaine précarité intellectuelle, il vit de la récupération de vieilles ferrailles », souligne l’avocat du Verviétois. « Ce n’est pas quelqu’un capable d’avoir une réflexion profonde à l’avance ni de travailler en association. » Le parquet réclame 4 ans d’emprisonnement à l’encontre du quadragénaire, évoquant les 24 condamnations qui figurent à son casier judiciaire. Le ministère public a également requis 3 ans pour vols à l’encontre d’un jeune homme de 23 ans, et des peines de 1 an et 14 mois pour recel à l’encontre des deux derniers suspects, dont l’un avait accidentellement fait avancer l’enquête en mettant l’outillage en vente sur un site de seconde main.