Actuellement, les services de la police de Gaume constatent une recrudescence des vols d'outillage dans des camionnettes et véhicules de chantier. Les policiers invitent à la vigilance et à signaler tout agissement suspect au numéro 101.

"De manière cyclique, la police est amenée à devoir constater des faits de vols d’outillage commis sur chantiers ou dans des véhicules de transport au préjudice d’indépendants, d’entreprises diverses ou de particuliers, précisent les policiers dans un communiqué. Ces vols se commettent souvent la nuit ou le week-end lorsque toute activité économique est à l’arrêt. Très souvent, la porte de la camionnette est forcée, ou le lourd cadenas posé sur un container de chantier est sectionné. Mais parmi les vols constatés, tous n'ont pas été précédés d'effraction. Dans ce contexte, nous recommandons la vigilance."

Quelques principes de précaution: veillez à bien verrouiller les portes ainsi que fermer les vitres de vos véhicules; de préférence, choisissez un emplacement de parking non isolé et bien éclairé; ne laissez pas de machines et outils de valeur (en vue) dans votre véhicules et emportez vos documents de bord.

Outre ces diverses mesures, il est toujours préférable de garder des éléments d'identification des objets s'il devait y avoir un constat de vol par la suite.