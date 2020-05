Votre DH Les Sports + a fait le choix de vous proposer ce vendredi 8 mai, et malgré les circonstances, son habituel supplément photos mettant en avant les jeunes sportifs des provinces de Namur et de Luxembourg, toutes disciplines confondues. Chaque province recevra son propre cahier, gratuit avec la DH. Dans celui réservé à Namur, quelque 350 photos d’équipes envoyées par les différents clubs, pour 250 au Luxembourg. Soit plusieurs milliers de jeunes sportifs. Dont des footballeurs évidemment mais pas que. Basket-ball, volley-ball, arts martiaux et bien d’autres disciplines encore y sont très bien représentés.

Bien sûr, au moment où nous avions lancé cette initiative auprès des clubs à la mi-févier, nous étions loin d’imaginer à quel point notre quotidien allait être chamboulé par la pandémie de coronavirus et ses multiples conséquences.

Prévue dans un premier temps au début du mois d’avril, nous avons posé le choix de reporter la publication de ce supplément alors que nous étions au cœur de la crise. La saison des sports d’équipes s’est aujourd’hui refermée depuis de longues semaines déjà et de nombreuses incertitudes entourent la prochaine campagne ou la façon dont nous allons pouvoir nous défouler cet été. Mais il était inconcevable pour nous, malgré les circonstances, de ne pas offrir aux jeunes et aux clubs cette vitrine qu’ils méritent. Une manière pour nous de continuer à faire vivre cette passion du sport.

Ne manquez donc pas votre DH ce vendredi 8 mai.

La rédaction sportive