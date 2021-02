L’an dernier à pareille époque, une décision prise par les ministres Tellier et Borsus avait ravi les riverains jouxtant le site exploité par la SA Pirot & Fils à Le Plane, Warmifontaine ( https://www.dhnet.be/regions/luxembourg/zone-de-remblai-a-warmifontaine-le-permis-est-retire-5e56b46b9978e2310699e314). Les habitants avaient signé une pétition (plus de 300 signatures). Ils redoutaient les nuisances générées par cette nouvelle zone destinée à recevoir des remblais comme le bruit, la poussière, la boue et l’augmentation du charroi. Ils rappelaient que les parcelles concernées, situées en zone forestière au plan de secteur, étaient destinées à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique et ne pouvaient comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et à la première transformation du bois. Le permis avait donc été refusé.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. A partir de ce mardi 9 février, une nouvelle enquête publique est lancée, toujours par la SA Pirot & Fils. La nature de la demande ? Reprofiler un terrain par remblayage au moyen de terres exogènes (85 000m2). Une demande identique…Du côté des riverains, on ne comprend plus. « C’est reparti pour un tour ! C’est la même chose. Ils ont le droit de redemander un permis, mais je trouve ça aberrant », explique Albert Mauzen, qui habite à côté de la zone concernée. L’enquête publique se terminera le 26 février prochain. Le dossier peut être consulté à la commune, sur demande.

Enquête: https://www.neufchateau.be/fr/ma-ville/services-communaux/urbanisme/affichages-officiels/documents/118.pdf