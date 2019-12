Les libérateurs américains seront mis à l’honneur à l’occasion du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes.

Depuis ce vendredi et tout le week-end, Bastogne commémore les 75 ans de la Bataille des Ardennes. Cela a commencé tôt samedi matin par une marche du périmètre et cela se poursuit l’après-midi avec la commémoration du siège de la ville avec, à 14h30, le défilé et la mise à l’honneur des vétérans américains, suivis du traditionnel jet de noix du balcon de l’Hôtel de Ville. À 18h30, un office religieux rendra hommage aux trois fusillés de Bastogne : Gustave Delperdange, Pierre Thomas et Joseph Renquin. Luc Petit, dont on connaît la qualité des spectacles, proposera quant à lui un show interactif son et lumière "Les Routes de la Liberté" au Mardasson à 17h30 et 20h, spectacle mettant en lumière un soldat américain, un soldat allemand, une infirmière et un enfant.

À Hardigny, aura lieu une reconstitution historique entre 10h30 et 16h, avec, samedi après midi, reconstitution de combats entre troupes allemandes et alliées dans les bois et les champs.

Les musées de Bastogne ne sont pas en reste puisque le Bastogne War Museum (BWM) propose, parmi de très nombreuses activités en son sein ou à l’extérieur, une bourse aux livres et documents d’histoire ; le BWM met aussi en évidence l’assistance médicale durant la Bataille, l’occasion de rencontrer des témoins civils de l’hiver 44-45 mais aussi, de 10h30 à 12h, Shane Taylor, "Doc" Roe dans la série Band of Brothers, série créée par Tom Hanks et Steven Spielberg (dont on pourra voir un épisode à 18h30 au CineXtra avant, à 21h, la diffusion de Battleground - Bastogne, un film de 1949).

Toujours au BWM, de 16 à 17h, vous en apprendrez plus sur une infirmière volontaire, Augusta Chiwy, en compagnie de Martin King, historien et auteur américain. Ce fantastique musée est ouvert jusqu’à 20h.

Présence de descendants de Patton et McAuliffe

Au musée de la 101e Airborne (avenue de la gare 11) est organisée une Bourse militaria en présence de Vince Speranza, l’un des vétérans, dont la présence est annoncée vers 11h, alors que l’auteur américain de BD Willy H. Williamson dédicacera son La Bataille des Ardennes édition spéciale 75th. Des lectures publiques relatives au général Patton et un barbecue compléteront la journée.

Dimanche, Hardigny sera le théâtre d‘un show pyrotechnique dès 10h30. 250 figurants feront revivre les combats de la Task Force Booth pour la défense de Bastogne face aux éléments de la 2.Panzer Division. Si les conditions météo le permettent, des avions dont un authentique Sturmgeschutz III devraient être de la partie aux côtés de dizaines de blindés. De 12h à 13h30 aura lieu l’ouverture des positions allemandes à Neufmoulin et US à Hardigny.

Le centre-ville de Bastogne sera quant à lui investi par les véhicules militaires dès 12h30, avec un défilé à 14h. Au BWM seront exposés 40 véhicules militaires alors que dès 12h30 sera organisée une nouvelle rencontre avec l’acteur Shane Taylor, le "Doc" Roe de Band of Brothers, mais aussi avec Chris Langlois, petit-fils du véritable Eugene "Doc" Roe. Le point fort de la journée au 101e Airborne Museum sera l’inauguration, vers 11h, en présence des vétérans, d’un nouveau diorama à propos des généraux Patton et McAuliffe. Ken McAuliffe, petit-neveu du Général et Helen Patton, petite-fille du Général, sont annoncés. Le film Patton sera quant à lui diffusé au CineXtra.

D’autres initiatives sont au programme de ce week-end, comme les séances de dédicaces à l’occasion du salon du livre de guerre organisé à la Maison Croisy. À noter, dans la vitrine de l’ancien Pantashop, une exposition de photos montrant Bastogne à l’époque et aujourd’hui, ainsi que des maquettes et des tableaux.

Bizory vous invite à la reconstitution d’un aérodrome de campagne et d’un campement militaire, chaque fois de 10 à 17h ; une occasion unique de découvrir les légendaires Piper et de les voir voler, si le temps le permet évidemment.

Quant au Bastogne Barracks, haut lieu de la Bataille, site du War Heritage Intitute, il plonge le visiteur en décembre 44 avec des expositions vivantes, un défilé de véhicules militaires d’époque et des restaurations de véhicules.

Jean Bernard