Le collège communal a décidé d’en faire profiter l’ensemble de la population wellinoise

La commune de Wellin recevra prochainement 3200 masques en tissu, équipés de filtres à charbon, ainsi qu’un nombre important de masques chirurgicaux de l’entreprise Herman située à Wellin depuis plusieurs générations.

"Nous remercions vivement cette entreprise pour ce don exceptionnel en cette période de pandémie", souligne le bourgmestre Benoît Closson. "Le collège communal a dès lors décidé d’en faire profiter l’ensemble de la population wellinoise. Chaque famille recevra dans sa boîte aux lettres des masques en tissu à raison d’un pour chaque membre de la famille : modèle enfant 3-10 ans et modèle adulte."

Le bourgmestre précise que les masques chirurgicaux seront eux à destination des professions médicales et paramédicales. "Nos services sont en train de contacter l’ensemble des médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, psychologues, logopèdes, ergothérapeutes et pédicures médicales de l’entité afin de connaître leurs besoins et organiser une répartition cohérente entre ces acteurs."

Les personnes qui exercent une profession médicale ou paramédicale sur le territoire communal sont invitées à se faire connaître auprès de l’administration communale de Wellin par téléphone au 084/38.81.62. ou par mail à commune@wellin.be.