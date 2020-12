La commune de Wellin revient de loin. Les finances sont à l’équilibre, mais de peu, en allant rechercher 165.000 € de provisions. La tâche de la nouvelle majorité s’annonçait ardue, car les finances communales n’étaient guère folichonnes à Wellin. Dès son entrée en fonction, Benoît Closson nous avait d’ailleurs interpellé en disant qu’il fallait mettre en œuvre un plan d’action pour éviter d’éventuelles surprises au cours de son mandat.

Vu les chiffres communiqués ce mercredi soir au conseil communal, cette stratégie semble fonctionner. « La Commune était dans le rouge en 2018, avec une perte de 222.381 €. Depuis lors, grâce à une politique d’attractivité de nouveaux habitants, d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement, d’une diminution de la taxe additionnelle, de l’adaptation du précompte immobilier, d’une taxe égout, des bonnes ventes de bois ces deux dernières années et grâce à la constitution d’une provision de 770.000 € l’an passé… Les effets ont porté leurs fruits. Notre stratégie est efficace », explique-t-il.

Le compte 2019 affichait ainsi un résultat de +23 988 €. Celui de 2020 sera positif, malgré la Covid. Les points forts du budget ordinaire 2021 ? Un équilibre à l’exercice propre de 15.413 €, grâce à une reprise de provisions de 165.000 € que nous avions constituée en 2019 lors des bonnes ventes de bois, lesquelles seront nettement moins bonnes en 2021. Nous avons prévu la mise en service du réseau-chaleur, la mise à disposition de la nouvelle salle d’Halma, la mise en location des logements tremplins pour attirer des jeunes sur la commune et aussi l’engagement d’un conseiller en environnement pour traiter des matières importantes pour notre avenir.

Au budget extraordinaire 2021, nous avons prévu des investissements pour 2.073.798 €, subsidiés pour plus de la moitié. « Cela concerne le complexe sportif de Wellin, l’aménagement d’un Skate park et d’un paddle. Dans le secteur touristique, un équipement du parcours Lomprez tourisme, un balisage pédestre et Ardenne cyclo. Dans l’enseignement et la petite enfance, une plaine de jeu à l’école communale de Lomprez, une climatisation à la crèche communale. » Et encore bien d’autres projets à découvrir en contactant les autorités communales.