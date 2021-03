Mardi en fin d’après-midi, des incendies volontaires ont été constatés dans la commune de Wellin. Le ou les auteurs n’ont pas encore été identifiés. Le DNF a dressé un procès-verbal.

" A Halma, le feu a été bouté à des dépôts sauvages contenant des produits toxiques", explique Benoît Closson, bourgmestre de Wellin. " C’est un comportement dangereux et totalement irresponsable. Il s’agit d’une pollution environnementale. Le risque pour la santé était bien réel. Il était prévu que le tri et l’enlèvement de ces déchets soit effectué en collaboration avec le comité des fêtes."

Le bourgmestre précise, par ailleurs, que les grands feux d’Halma et de Sohier, annulés l’an dernier et toujours en place, ont aussi été incendiés. Il annonce que des caméras de surveillance seront placées prochainement. La commune a , en effet, été retenue dans le cadre d'un appel à projet et recevra un subside pour l’achat et le placement.