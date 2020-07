C’est un sujet qui pourrait prêter à sourire en cette période estivale, mais qui pose quand même un problème pour certains Wellinois.

"J’ai perdu mon papa il y a deux ans. Je lui rends visite deux/trois fois par semaine. Aujourd’hui, je suis vraiment triste. Triste et déçue de voir l’état de notre cimetière (NDLR : celui d’Halma). On peut le dire : il est vraiment à l’abandon. Et cela dure depuis des mois", explique ainsi Chantal Fallay. Elle alerte donc aujourd’hui les autorités communales, preuves à l’appui. Des photos qu’elle n’a pas hésité à partager sur les réseaux sociaux. Ces dernières ont été largement commentées par les internautes, dont la majorité ne comprend pas comment on en est arrivé là.