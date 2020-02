La mauvaise nouvelle vient de tomber.

On sait que les finances communales ne sont pas très fringuantes dans beaucoup de communes du royaume. Wellin n’échappe pas à la règle et le courrier de la Région Wallonne ne va pas réjouir la majorité en place, comme le souligne le bourgmestre. « Nous avons un montant à rembourser de 25.443,28 €, en raison de la non utilisation du subside PIC 2013-2016 par la précédente législature. Au total, comme expliqué au dernier Conseil communal, c'est une perte de plus de 80.000 € pour notre commune. On gère cet héritage du passé et avec l'administration communale, on remet de l’ordre », dit Benoît Closson qui est ennuyé par cette décision, mais qui veut quand même rester positif et optimiste pour le futur.