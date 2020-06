10 concerts en plein air auront lieu du 7 au 9 août sur le site de Rossignol, dans l'entité de Tintigny, non loin de Florenville et de Virton.

La 36è édition du Gaume Jazz Festival, appelée à accueillir de très nombreux amateurs de ce type de musique mais aussi d'autres genres musicaux, a dû être annulée en raison des mesures prises pour endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19. Mais maintenant que le déconfinement paraît bien engagé, 10 concerts en plein air auront néanmoins lieu du 7 au 9 août sur le site de Rossignol, dans l'entité de Tintigny, non loin de Florenville et de Virton.

Toutefois le nombre de visiteurs sera limité à 200 festivaliers, annoncent les Jeunesses musicales du Luxembourg belge (JMLB) engagées dans la mise en oeuvre de cette manifestation.

Ce mini-festival débutera le 7 août à 18h30 avec la prestation des "Violons de Bruxelles" avec notamment Tcha Limberger. A 20h00, ce sera au quartette de la pianiste et chanteuse An Pierlé de prendre le relais.

Le 8 août, le premier concert a été attribué à 16h00 au groupe "Artra Poétik" avec la chanteuse Charlotte Bouriez et la claviériste Eve Beuvens. A 17h00, le célèbre trio "L'Âme des Poètes"», composé de Fabien Degryse à la guitare, Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse et Pierre Vaiana au saxophone, présentera son nouveau CD "Le Métèque". Il sera suivi à 18h30 par le duo de pianistes Igor Genehot et Amaury Faye avant que ne se produise, à 20h00, "The Wrong Object" avec notamment Michel Delville à la guitare et aux "electronics".

Le 9 août enfin, les concerts débuteront à 15h00 avec le trio du pianiste Joachim Caffonnette, le groupe "Sisters in crime" se produira à partir de 16h00 pour un cabaret chantant avec Johan Dupont au piano et les chanteuses Sarah Haulan et Julie Mossay. Suivront, à 17h30 le "Harvest Group" avec Guillaume Vierset à la guitare et Marine Horbaczewski au violoncelle et, enfin, à 19h30, le trio du pianiste Paul Lay avec la chanteuse Isabelle Sörling.

Informations et réservations: Tel: 063-41 11 81 et sites www.gaume-jazz.com et jmlb@jeunessesmusicales.be