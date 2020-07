C’est sous un soleil généreux que nous sommes allés à la rencontre des Zadistes, ces militants qui occupent toujours l’ancienne sablière de Schoppach, qu’ils considèrent comme une Zone à Défendre depuis plusieurs mois, alors qu’Idelux, propriétaire du site, voudrait y installer une zone pour PME. Première curiosité, il y a du monde dans la forêt. Le mouvement est donc toujours aussi important. "On ne va pas vous révéler le nombre exact, mais on ne faiblit pas. Certains sont là depuis le début de l’action, d’autres repartent et reviennent… Bref, on ne baisse pas les bras. On continue le combat !", confie celui qui dit s’appeler François. Car ici, les étrangers ne connaissent pas les noms des zadistes. "On ne préfère pas le communiquer", ajoute notre guide. En quelques mois, le lieu a été aménagé. Des espaces pour manger, vivre, discuter, ont ainsi été créés artisanalement. "Du fait maison, avec les éléments de la nature : tables, bancs, cabanes, etc."