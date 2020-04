Aucun blessé n'est à déplorer. Des procès-verbaux ont été rédigés.

Des policiers de la zone de police locale Arlon-Attert-Habbay-Martelange ont été agressés ce mercredi par les "zadistes" à Arlon. Ceux-ci étaient pour l'occasion masqués et armés de barres de fer, rapportent plusieurs médias ce jeudi. Présents depuis plusieurs mois à la Sablière de Schoppach, ceux-ci n'ont pas vu d'un bon oeil le fait d'être surveillés par deux drones de la zone de police. Un survol qui avait pour but de vérifier le respect des règles de distanciation sociales dans le cadre de l'actuelle pandémie. Les zadistes sont sortis de la sablière et voulaient s'en prendre aux pilotes des drones. Des renforts ont été envoyés sur place.

Plusieurs procès-verbaux ont été rédigés, aucun blessé n'est à déplorer. "Jamais nous n'accepterons qu'un petit groupe d'individus mette en péril les efforts de toute une population dans le but de sauver des vies", précise la zone de police concernée sur sa page Facebook.