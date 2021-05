ZAD : "On soupçonnait une embrouille dans la façon de faire d'Idelux" Luxembourg Laurent Trotta © D.R.

On se souvient encore du déploiement d’une centaine de policiers il y a un peu plus d’un mois et demi à Schoppach, pour évacuer les derniers militants qui occupaient la ZAD. Dans la foulée, en quelques jours à peine, IDELUX Développement n’avait pas perdu de temps en rasant d’abord une grande partie de la zone. Puis en déposant une demande de permis de déboisement. Un timing qui en avait surpris plus d’un, ce qui a notamment fait réagir l’ObsE (NDLR : Observatoire de l’Environnement à Arlon, un collectif citoyen où les membres n’hésitent pas à interpeller les différentes autorités lorsqu’ils estiment que la nature est en danger, qu’un projet est contre-nature, etc.).