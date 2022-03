Les radars répressifs installés dans la zone de police Famenne Ardenne, ont été activés progressivement. Le chef de corps, Daniel Sommelette, vient d’annoncer que l’ensemble du dispositif est à présent opérationnel.

Les radars fixes ont été placés dans les communes de Vielsalm (Grand-Halleux et Hébronval), Gouvy (Cherain), Manhay, Erezée (Fisenne et Soy), Hotton (Hampteau), Durbuy (Barvaux), Tenneville (Erneuville et Champlon), Marche-en-Famenne (Marloie et On) et Nassogne (Harsin). Quant aux deux radars tronçons, ils se trouvent à Bourdon (Hotton) et à Rendeux.

" Chaque année, de nombreux accidents de la circulation sont constatés et, à de trop nombreuses reprises, leurs conséquences sont dramatiques, souligne le chef de corps. Si ces dernières années, l’évolution du nombre de tués sur nos routes est plutôt encourageante, à savoir 8 en 2021 contre 14 en 2017, il n’en reste pas moins que derrière ces chiffres, il y a des familles entières meurtries. C’est pour cette raison que nous souhaitons poursuivre, voire accentuer, les initiatives pour contribuer à réduire davantage encore ce nombre de victimes. "

Daniel Sommelette rappelle que si ces accidents peuvent avoir des causes multiples, leur gravité est dans une grande majorité de cas due à une vitesse excessive. " Contrairement aux idées reçues, l’objectif majeur poursuivi vise la diminution des accidents, et surtout leurs conséquences, et non une augmentation de la verbalisation , poursuit le chef de corps. Les axes routiers sur lesquels ces radars sont placés ont ainsi fait l’objet d’études approfondies dont le but était de cibler les axes les plus à risques."

Depuis la mise en place de ce dispositif, la police enregistre, beaucoup trop souvent encore, des vitesses excessives dans ces zones à risques et ce, au détriment de la sécurité des citoyens qui y habitent ou des usagers qui les fréquentent quotidiennement.

" Nous avons constaté un non-respect des limitations de vitesse en particulier à Tenneville, Cherain et Barvaux. Ces radars répressifs n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. Il n’est pas rare que des usagers traversent une agglomération à 120 km/ h au lieu des 50 km/h autorisé. Nous rappelons que rouler vite ne fait pas gagner beaucoup de temps, mais augmente fortement le risque d’accident."