En octobre 2019, l’octroi par le collège communal chestrolais d’un permis unique à la société Daniel Pirot et fils, pour aménager une zone de remblais au lieu-dit Plane à Warmifontaine avait suscité une levée de boucliers. Une pétition avait été signée par plus de 300 personnes.

Les habitants redoutaient les nuisances générées par cette nouvelle zone comme le bruit, la poussière, la boue et l’augmentation du charroi. Ils rappelaient que les parcelles concernées, situées en zone forestière au plan de secteur, étaient destinées à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique et ne pouvaient comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et à la première transformation du bois.

Mariline Clementz, future échevine à Neufchâteau, et Albert Mauzen avaient introduit un recours à la Région wallonne contre l’arrêté du collège communal accordant, en date du 25 octobre, un permis unique visant à reprofiler un terrain par remblayage au moyen de 85 000 m3 de terre.

Les ministres Céline Tellier et Willy Borsus viennent d’émettre un avis défavorable sur le projet. Le permis est, dès lors, refusé. Ils soulignent d’une part, que l’instance compétente pour la Région wallonne n’a pas été interrogée à propos des risques d’effondrement dus à des galeries et puits de mines, d’autre part, qu’aucun détail technique n’est fourni sur l’aménagement de trois fossés destinés à la récolte des eaux de ruissellement du remblai.

Ils évoquent, par ailleurs, la proximité d’une zone Natura 2000 et la présence de la salamandre tachetée sur le site à remblayer.

Cette première victoire a été accueillie favorablement par Mariline Clementz et Albert Mauzen. Ils soulignent toutefois que la procédure n’est pas encore arrivée à son terme. En effet, un recours au Conseil d’État est toujours possible.

Olivier Jacob, le porte-parole des opposants, rappelle, pour sa part, que les travaux ont débuté et qu’il conviendra de fermer le chantier. Et de remettre le site en état.

N.L.