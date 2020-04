Un comité de coordination provincial regroupe les différentes disciplines

La Zone de Secours Luxembourg vient de faire le point sur les interventions liées à la crise sanitaire du coronavirus dans la province. Depuis le début de l’épidémie, plusieurs centaines de missions Covid-19 ont été réalisées. Six ambulances sont actuellement dédiées à ce type de mission.

"Afin de répondre aux éventuels impacts de la crise sanitaire au niveau de la province, un comité de coordination provincial a été mise en place regroupant les responsables des différentes disciplines, à savoir les pompiers, l’aide médicale urgente, la police, la protection civile, l’armée, les experts en communication, divers autres experts tels que Vivalia, la chambre de commerce, la médecine générale ainsi que le gouverneur et ses services", précise le communiqué.



Différents groupes de travail multidisciplinaires, impliquant plusieurs officiers de la zone de secours, ont aussi été créés pour aborder et traiter certaines problématiques spécifiques telles que les maisons de repos, les centres de revalidation, les centres de tri et d’accueil, etc.



Dans ce contexte difficile, la Zone de Secours Luxembourg a pour mission d’organiser la distribution de masques et autres équipements de protection individuelle. Une gestion provinciale de ces équipements a été mise en place et il appartient au comité de coordination provincial de déterminer les secteurs qui doivent être livrés en priorité et ce, conformément aux instructions du fédéral.



Enfin, le comité de coordination a également mis en place un poste de commandement opérationnel qui s’est déjà vu confier quelques missions concrètes dont la mise en place des centres de pré-tri à l'entrée des urgences de quatre hôpitaux. Actuellement en stand-by, ce dispositif pourrait être réactivé à tout moment si nécessaire dans le cadre de la crise sanitaire.