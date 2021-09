La Ville va soumettre à la tutelle wallonne une bonne vingtaine de projets pour rendre des rues plus adaptées au vélo.

Avec le plan Wallonie Cyclable, la Région a lancé en septembre 2020 un appel aux communes présentant un haut potentiel de développement du vélo quotidien. Le but? Réaliser toute une série d'aménagements qui amélioreront les conditions de pratique du vélo. 116 communes ont été sélectionnées en mars dernier pour prendre part à ce vaste plan. Mons fait partie des plus grosses qui vont pouvoir bénéficier d'un subside de 1,7 million d'euros. Et on en sait plus maintenant sur les aménagements qui pourraient être réalisés.

Le collège communal a en effet retenu une quinzaine de voiries où des rues cyclables pourraient être aménagées, et une dizaine d'autres où des aménagements cyclables pourraient être effectués. Pour les premières, il s'agit de poser des amorces en thermoplastique afin d'attirer l'attention des véhicules, d'installer des logos et une signalisation, mais aussi de mettre en place des dispositifs ralentisseurs. Ce sera par exemple le cas sur une partie du chemin de la Procession, à la rue Franche à Nimy, à la rue Hector Delanois à Cuesmes ou encore à la rue Fariaux.