C'est la bonne nouvelle du jour.

En ces temps difficiles, chaque bonne nouvelle est bonne à prendre. Et lorsqu’il s’agit de tests négatifs dans une maison de repos, les raisons de se réjouir sont d’autant plus grandes. Si en début de crise, nos ainés ont été négligés, la tendance s’est inversée et les tests dans ces structures sont désormais généralisés. Un dispositif indispensable pour adapter les mesures et les durcir en cas de propagation en interne.

Fort heureusement, certaines institutions sont encore épargnées par le covid-19. C’est le cas au sein de la Bonne Maison de Bouzanton. "Tous les agents et résidents ont été testés jeudi. Nous venons de récupérer les résultats", explique Marie Meunier (PS), présidente du CPAS. "Cela représentait 123 personnes et tous les tests sont revenus négatifs. C’est la très bonne nouvelle du jour."

Pas question pour autant de relâcher la pression. "Les mesures prises depuis le début du confinement portent leurs fruits mais nous ne voulons pas prendre le moindre risque. Toutes les dispositions qui étaient d’application jusqu’ici le sont encore. Nous voulons faire perdurer cette bonne nouvelle aussi longtemps que possible." Aucun changement n’est donc à signaler en matière de précaution.

Les visites restent donc possibles uniquement sous strictes conditions. Depuis lundi dernier, un espace a été aménagé avec une paroi en plexiglas, séparant les résidents de leurs proches. Les visites ne sont organisées que sur rendez-vous toutes les 30 minutes. Le port du masque est par ailleurs obligatoire et le contact physique entre résidents et proches impossible donc.

D’autres résultats de tests covid-19 devraient être communiqués dans le courant de la semaine. Ce samedi, ce sont en effet les pensionnaires de la maison de repos et de soins du Bois d’Havré qui ont été testés. Ils l’avaient déjà été une première fois mais les résultats n’étaient jamais pu être obtenus, à la suite d’"une erreur humaine", précisait il y a quelques jours Marie Meunier. Les 221 résidents doivent donc prendre patience encore quelques jours.