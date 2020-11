C’est un rêve que beaucoup nourrissent, probablement plus encore en cette période de crise. Les joueurs devraient donc être nombreux à se présenter chez leur libraire avant le 18 novembre prochain. Et pour cause : 13 librairies installées dans la région de Mons ou dans le Brabant Wallon se sont associées pour mettre sur pied une méga-cagnotte Euromillion, dont le tirage est prévu le 20 novembre.

Une façon pour ces librairies et leurs joueurs d’augmenter leur chance de décrocher le gros lot… Soit près de 130 millions d’euros. "La participation est fixée à 15 euros", explique Nadine Herion, gérante de la librairie du Rond-Point, à Thorembais-Saint-Trond. "Il reste une quinzaine de jours et de nombreuses parts ont déjà été vendues." Les clients peuvent évidemment se contenter d’une part à 15 euros mais aussi en prendre deux, trois ou même 10.

Régulièrement, des librairies s’associent pour permettre à leurs clients de miser plus. Pour ces 13 établissements wallons, c’est une grande première. "C’est une action que nous avions prévue il y a déjà quelque temps. Cela permet aux joueurs de jouer des tickets qu’ils ne pourraient se permettre de jouer seul et ça augmente les chances de gagner."

En effet, imaginons que dans l’ensemble des 13 librairies, 2000 parts soient vendues au prix de 15 euros. La somme totale récoltée à jouer serait donc de 30 000 euros. Le nombre de combinaisons possible serait évidemment bien plus important. "Le règlement est commun aux 13 librairies bien sûr, afin d’éviter les éventuelles discussions." Restera donc à jouer et à croiser les doigts pour décrocher ces 130 millions d’euros.

Les librairies participantes :