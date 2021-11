La Cité du Doudou compte déjà 26 caméras de surveillance. Il y en aura bientôt 39. 13 nouvel appareils vont en effet être installés au cours de l’année 2022.

"Le réseau va s’aggrandir", indique le bourgmestre Nicolas Martin. "L'objectif n'est cependant pas de quadriller tout le territoire. Cependant, sur base de rapports de police, plusieurs points chauds ont pu être identifiés. Des faits s'y sont déroulés ces derniers mois. Ce sont ces emplacements précis qui sont ciblés." Le bas de la place du Marché aux Poissons ou le site de Mons Expo sont cités à titre d'exemple. "Les caméras ne solutionnent pas tout, mais elles restent un outil utile dans les lieux fort fréquentés."

Alors que de nouvelles caméras se profilent, une commission vigilance va être mise sur pied, conformément à l'accord de majorité PS-Ecolo. Elle aura pour mission de veiller au respect de la réglementation sur la vie privée dans le cadre de l'utilisation de caméras de surveillance, d'analyser l'efficacité des dispositifs caméras et de suivre l'évolution des coûts financiers.

Concrètement, la commission proposera au conseil communal une charte d'éthique et d'évaluation de la vidéosurveillance et donnera sur cette base son avis au conseil sur les points liés aux caméras. Avec la zone de police, un rapport annuel sera rédigé. Il se penchera notamment sur le respect de la vie privée, les coûts du dispositif et son efficacité.

Cette commission vigilance caméra sera composée du bourgmestre et du chef de corps de la zone de police Mons-Quévy ainsi que de cinq conseillers communaux désignés selon la Clé d'Hondt, à savoir 3 PS, 1 Mons en Mieux et 1 Ecolo. Les groupes CDH et PTB pourront disposer d'un poste d'obersvateur.