L'avocat général, François Demoulin, a requis vendredi une peine de 18 ans réclusion criminelle contre Brenda Estievenart, reconnue coupable du meurtre de Sabrina Blairon commis à Colfontaine le 16 octobre 2016. Vendredi, vers 14h, Brenda Estievenart a été reconnue coupable du meurtre qui s'est déroulé sur la rue à Paniers.

Du côté de la défense, Me Fanny Hanot a demandé une peine de 5 ans de prison avec un sursis probatoire de cinq ans. Dans sa plaidoirie sur la peine, l'avocat général a retenu des circonstances atténuantes en faveur de Brenda Estievenart, jeune femme qui a grandi dans un climat familial particulier. "Elle tente de se présenter comme une marionnette dirigée par son papa mais elle est toujours allée vers lui. Elle a été décrite comme impulsive, l'action prime sur la réflexion chez elle", a déclaré François Demoulin qui a aussi insisté sur la gravité des faits et la violence exercée.

L'avocat général a tenu à remercier les policiers de la zone de Quévy-Mons et de la zone boraine, laquelle a été appelée en renfort pour encadrer les familles. Aucun incident n'a été à déplorer durant le procès entre les deux clans, en guerre depuis plusieurs générations. L'avocat général a demandé aux familles de ne plus régler leurs comptes elles-mêmes.

Du côté de la défense, Me Fanny Hanot à peine plus âgée que la meurtrière, est revenue sur le parcours de vie de cette femme qui a grandi dans un milieu dominé par les hommes. "Vous n'avez pas eu la chance d'avoir eu le même parcours que moi et j'en suis désolée", a déclaré la jeune avocate qui ajoute que Brenda n'avait aucun antécédent judiciaire avant ce procès. "C'est une dame qui est respecteuse comme l'ont déclaré ses voisins, une jeune femme qui leur demandait si sa musique ne les dérangeait pas".

L'avocate de la défense a aussi insisté sur la banalisation de la violence au sein de la famille de Brenda, en pleurs dans le box des accusés. Enfin, Me Fabian Lauvaux a ensuite insisté sur le fait que la détention sous bracelet électronique, dont bénéficie Brenda depuis quelques mois, s'est parfaitement déroulée. "Elle s'est toujours soumise aux règles", dit-il, estimant que la peine de 18 ans requise par le ministère public est trop lourde. "Elle n'était pas en sécurité à la prison de Mons et a été transférée à Berkendael lors de sa détention préventive".

La défense a demandé au collège formé par la cour et le jury de descendre la peine, elle a proposé une peine de 5 ans de prison avec un sursis probatoire de cinq ans. Le collège est entré en délibération pour débattre sur la peine, vendredi vers 15h30.