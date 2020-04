L'augmentation du nombre de cas semble ralentir dans la région.

Le cap des 20.000 cas vient d’être dépassé en Belgique. Lors de leur conférence de presse quotidienne concernant l’évolution de l’épidémie de coronavirus, le centre national de crise et le SPF Santé publique ont partagé les derniers chiffres. Comme chaque jour, certains semblent encourageants tandis que d’autres restent inquiétants.

Dans la région de Mons-Borinage, l’une des régions les plus touchées par l’épidémie, le nombre de cas recensés jusqu’à présent reste important. Ce lundi, on en compte 873, soit 17 de plus en comparaison avec la veille. Trois communes n’enregistrent aucun nouveau cas : Boussu (65), Jurbise (24) et Honnelles pour le troisième jour consécutif (18). À Mons, cinq nouveaux cas sont confirmés (331).

Si les chiffres continuent à augmenter, il faut souligner un point positif : on constate un ralentissement de l’augmentation du nombre de cas confirmés. En effet, alors qu’entre ce dimanche et ce lundi, on en enregistre 17, on en comptait à titre d’exemple 50 de plus entre le 31 mars et le 1er avril. De même, 50 cas supplémentaires étaient comptabilisés entre le 1er et le 2 avril.

Les mesures de confinement semblent donc porter leurs fruits même si les efforts devront être maintenus encore plusieurs semaines, au minimum. La situation dans les hôpitaux reste intense et l’épidémie est loin d’être derrière nous.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.