A Harmignies, un vent de contestation souffle contre un projet immobilier de 18 logements. En juillet dernier, la société Immo QCM a introduit une demande de permis pour construire sept maisons unifamiliales et 11 appartements répartis dans deux immeubles, entre la rue de Péronnes et la rue de Villers.

Un projet que les riverains voient d'un mauvais oeil: l'enquête publique qui s'est déroulée en juillet et en août dernier a suscité une trentaine de réactions, assez négatives. Une réunion en présence des promoteurs s'est tenue en octobre sous l'égide de la Cellule Urbanisme de la Ville de Mons. Une réunion "où il n'y a jamais eu de réponses apportées à nos remarques", selon un riverain directement touché par le projet.

Les doléances sont multiples: craintes concernant les inondations et un réseau d'égouttage sous-dimensionné pour supporter 18 logements supplémentaires, l'ombrage des immeubles à appartements, disparition d'un espace vert, stationnement prévu insuffisant, dangerosité du carrefour rue de Péronnes/rue de Villers...

Ce projet implique aussi l'élargissement de la rue de Péronnes, actuellement une voie sans issue trop étroite pour absorber le charroi inhérent à 18 logements supplémentaires. Et ce volet de modification de voiries atterrit devant le conseil communal de ce 29 mars. Au grand dam des opposants au projet en l'état, qui estiment que l'élargissement de la voirie mènera à la création d'un "carrefour de la mort" et qui voient dans cette démarche un accord implicite pour le projet immobilier. Une pétition sera remise ce mardi soir avant le début du conseil communal.

Le volet urbanisme pas encore discuté

Ce n'est pas le cas, répond l'échevin à l'Urbanisme Maxime Pourtois, qui rappelle la procédure. Quand une demande de modification de voirie est émise dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme, les dossiers sont traitées séparément. "A ce stade, le Collège n'a pas encore analysé la situation sur le plan urbanistique. Et pour cause, dans le cadre de la procédure, le décret voirie suspend la procédure de permis." Dans le cadre de cette procédure, c'est au Conseil communal qu'il incombe de se positionner. Une fois qu'il s'est positionné, la procédure reprendra.

Ce mardi, "on ne discute pas du projet urbanisme, mais juste sur la possibilité d'élargir la voirie. En l'occurrence, la rue de Péronnes est assez étroite et le carrefour dangereux. Tel que proposé, le projet permettrait d'élargir la voirie et élargir le carrefour et donc sécuriser les lieux", explique Maxime Pourtois.

Le collège communal proposera au conseil communal d'accéder à la demande de modification de voirie, qui sera à charge du demandeur de permis et la rétrocédera ensuite à la commune. Les aménagements proposés sont de type "voirie résidentielle", soit un espace partagé avec une limitation à 20 km/h où la sécurité des usagers faibles doit être garantie.

Si le vote est favorable, l'analyse urbanistique du dossier sous tous ses aspects (architecture, nombre de logements, gabarits, égouttage, aménagements paysagers...) reprendront. "C'est l'étape qui suit. Mais à ce stade, on ne parle que de la voirie", insiste encore l'échevin.