C’est un scénario qu’ils redoutaient plus que tout, et pourtant… Les hôpitaux sont une fois encore au bord de la saturation alors que le nombre de contamination au coronavirus et donc d’admissions ne cesse de grimper. Mal équipés lors de la première vague de mars dernier, les centres hospitaliers le sont heureusement un peu mieux aujourd’hui.

Des respirateurs, des pousses-seringues et des appareils de monitoring de saturation d’oxygène ont par exemple été mis à la leur disposition par la province de Hainaut. "Nous avions libéré les budgets pour les réceptionner avant la première vague, ce qui n’a malheureusement pas été possible compte tenu du contexte sur les marchés à l’époque", explique le député socialiste Pascal Lafosse.