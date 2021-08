L’an dernier, ce ne sont pas moins de 1200 motos qui avaient pris le départ de la balade de la zone de police boraine. Cette année, si les conditions météorologiques sont au rendez-vous, le record pourrait bien être battu. C’est en tout cas le souhait de la nouvelle Amicale de la police boraine. Le rendez-vous est donné ce dimanche 5 septembre, dès 8h30, à la concession Harley-Davidson de Cuesmes. Les inscriptions seront ouvertes le jour-même.

Pour de nombreux motards, il s’agit d’un événement à ne pas rater. Au fil des éditions, la balade s’est en effet forgé une solide réputation. "Nous restons tributaires de la météo mais je pense que l’on peut s’attendre à accueillir beaucoup de monde parce que les gens ont besoin de ce genre de choses", commente Bertrand Caroy, directeur du Chapter Harley Davidson-Mons et responsable du service circulation routière au sein de la zone de police boraine.

"C’est une occasion pour tous de reprendre contact. Ce contact, il est d’autant plus important cette année parce qu’en tant que policiers, nous avons dû faire respecter des mesures sanitaires et cela n’a pas toujours été bien perçu par le citoyen. Pouvoir à nouveau se rencontrer, autour d’une passion commune et dans un cadre très différent, c’est nécessaire. Ce jour-là, nous sommes policiers et motards mais nous sommes surtout là pour encadrer la balade afin que chacun passe un bon moment."

Une fois l’inscription finalisée et le petit-déjeuner avalé, le départ sera donné sur le coup de 10 heures. "Nous prendrons la direction du barrage de l’Eau d’Heure. Nous n’y allons évidemment pas d’une traite, nous passons par une multitude de petits villages, ce qui représente une centaine de kilomètres. Une fois arrivés à destination, nous profiterons d’un repas organisé en collaboration avec le Crocodile Rouge. Plusieurs foodtrucks sont prévus afin de scinder les files d’attente."

Le retour s’effectuera sur base du même schéma et comptera donc également une centaine de kilomètres. "Contrairement aux éditions précédentes, certaines mesures doivent toujours être respectées. Tout sera organisé à l’extérieur, y compris sur le site de la concession. Et lorsque les motards ne sont pas sur leur moto, il leur est demandé de garder le masque. Ce ne sont que quelques consignes qui ne viendront pas gâcher ce beau moment d’échanges."

Chaque année, les policiers se rendent disponibles afin de répondre aux inquiétudes et interrogations des participants. "On peut s’attendre à discuter du contrôle technique pour les motos car c’est un sujet sensible pour beaucoup", ajoute Bertrand Caroy. On rappellera que ce dernier n’y est pas particulièrement favorable. Mais le choix de l’imposer ou non ne lui appartient évidemment pas.