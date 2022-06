Givry: Une caisse de grenades découverte sur le chantier de l'Intermarché

Une caisse de grenades dans un supermarché? Rien d'anormal a priori. Sauf que les grenades en question ne sont pas des fruits, mais bien des engins explosifs. Et c'est sur le chantier d'extension de l'Intermarché de Givry que la chose a été découverte ce mercredi matin.

La caisse était enfouie dans le sol. Elle contient une cinquantaine de grenades qui datent probablement de la Seconde Guerre mondiale. La bourgmestre de Quévy, Florence Lecompte, nous rappelle que des obus de la même époque avaient été découverts il y a peu, lors de la construction de la pompe à essence à Asquillies.

Il n'est pas rare en effet que l'on tombe encore sur des vestiges détonants de la Seconde Guerre mondiale. À Givry ce matin, c'est un ouvrier qui a dévoilé la caisse de grenades, à proximité du fossé qui borde la route de Beaumont. "Un périmètre de sécurité d'une centaine de mètres a été établi", indique Florence Lecompte. "Les magasins Intermarché et Okay ont dû être évacués et une partie de la route de Beaumont est actuellement fermée à la circulation."

Du côté de la police de Mons-Quévy, on explique qu'à l'heure d'écrire ces lignes, le service de déminage est en route. La situation devrait théoriquement revenir à la normale vers la fin de matinée.