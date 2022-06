Mons: une sculpture en hommage au Doudou?

Le Doudou mérite-t-il sa statue? C'est ce que pense le conseiller communal Florent Dufrane. Depuis 2014, l'élu libéral défend la création d'une sculpture mettant en scène le combat dit "Lumeçon". Si le Doudou est intrinsèquement lié à Mons et ses habitants, il n'y a pas d'oeuvre monumentale dans l'espace public évoquant la ducasse.

"Il y a eu plusieurs interventions ces dernières années pour défendre le projet et la majorité s'était engagée à le mettre en oeuvre au Marché-aux-Herbes ou sur un rond-point, explique le conseiller communal. Le projet était rassembleur, au point que le PS l'avait inclus dans son programme de campagne pour les élections communales de 2018. En 2019, un projet d'œuvre pour un budget de 250 000 € était évoqué et, en 2020, le Collège s'était engagé à aménager des ronds-points d'œuvres d'arts dont une dédiée au doudou."



Mais depuis deux ans et demi, plus de nouvelles. Alors que le Doudou vient de s'achever dimanche, l'élu s'interroge sur l'avancée du dossier et compte déposer le mois prochain une motion pour charger le collège de mettre en place la création de l’œuvre et de la budgétiser pour 2023.

"Quand on voit que l'on dépense des sommes considérables pour installer un écran LED ou des décorations de Noël, ça me semblerait assez logique de faire honneur à la ducasse et d'investir dans un projet structurant."

Du côté de la Ville de Mons, on nous indique que le projet est toujours d'actualité.

"On a plusieurs pistes de réflexion et des contacts avec différents artistes."

A ce stade, on ne parle pas de sculpture, mais d'une fresque, qui se situerait à l'angle entre la rue du Rossignol et la rue du Grand Jour. "

Mais le projet peut encore évoluer en fonction des retours de l'artiste qui sera choisi."