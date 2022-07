Le festival Alimenterre revient à Mons

Avec la guerre en Ukraine, la question de l'alimentation et de son accès est devenue plus brûlante que jamais. C'est dans ce contexte que reviendra la quatorzième édition du festival Alimenterre. Celui-ci propose une sélection de documentaires et de courts-métrages, des rencontres ancrées dans l'actualité, des débats ou encore des ateliers collectifs.

Le festival a lieu du 13 au 17 septembre et se déroulera dans différents lieux à Bruxelles et en Wallonie. Dans le cadre de cette décentralisation, il fera une nouvelle fois étape au Plaza Arthouse à Mons. Nouveauté cette année, l'édition 2022 s'ouvre à d'autres genres et formes artistiques, comme les films de fiction et d'anticipation. Plus que jamais, les récits de science-fiction, d’anticipation, post-effondrement et pandémie sont à la mode et nourrissent les esprits des citoyens.

La compétition officielle sera composée de 8 documentaires issus de divers documentaires aux préoccupations traversant le monde actuel: la force du collectif dans l'agriculture, le rôle des femmes, la décolonisation agricole, la crise alimentaire, la relocalisation de l’alimentation, les luttes écologiques sur le continent africain, l’accaparement des terres et des mers, la marchandisation des communs, l’exportation de pesticides interdits...

Si le programme a l'air peu réjouissant, le festival entend également proposer des pistes de solutions. Les horaires de la décentralisation montoises seront à découvrir sur le site du festival Alimenterre et sur le site du Plaza Arthouse.