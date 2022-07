Mons: le festival au Carré de retour dès ce vendredi

Danse, musique, théâtre et autres disciplines envahiront les rues et salles de spectacle montoises.

C'est parti pour le festival au Carré! Dès ce soir, La terrasse Place du Manège est prête à accueillir les festivaliers sous l’enseigne qui trône fièrement sur le toit du théâtre. Dès 18h, rendez-vous est donné pour le verre d'ouverture, suivi d'une performance carnavalesque et de trois concerts entre la place du Manège et la Cour du 106.

Cette soirée sera le coup d'envoi de 10 jours où s'enchaîneront concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse et performances circassiennes. Parmi les immanquables de la semaine, citons le concert de Triggerfinger ce 3 juillet pour une de ses rares dates de l'été, celui du pianiste jazz Casimir Liberski ce même jour, un opéra rare de Mozart, la Finta Giardinera, au Théâtre Royal de Mons, la pièce Véro 1re, reine d'Angleterre, un spectacle de marionnettes...

Bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. A l'image de la journée "en balade à la cascade", qui se déroulera le 9 juillet et où animations et spectacles animeront le site de la cascade d'Hyon pour une journée familiale et acrobatique. Rappelons également que cette année, pour le retour du festival trois ans après la dernière édition, que le QG a déménagé de la Cour du Carré des Arts au Théâtre du Manège.

La programmation complète et les réservations sont à retrouver sur le site de Mars - Mons Arts de la Scène.