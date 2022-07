Cinq nouvelles fresques sont apparues à Mons

U.P.

De nouvelles fresques font leur apparition dans le paysage montois: cinq nouvelles peintures viennent d'être terminées, portant à 58 le nombre d’œuvres de styles différents dans tout le Grand Mons.

Avec ces cinq nouvelles fresques, les frontières ont encore été repoussées, vers l'Amérique latine cette fois. Deux artistes d'Outre-Atlantique ont été invitées à poser leur patte sur les murs montois. Hilda Palafox, artiste mexicaine de renommée internationale qui jongle entre la fluidité et la simplicité, a appliqué les dernières touches de son œuvre "Poni", sur le pignon du magasin Yves Rocher dans le piétonnier.

De son côté, l'Argentin Francisco Diaz Scotto, également connu sous le nom de Pastel et figure incontournable du street art mondial, a posé son style floral reconnaissable entre mille sur la place de Saint-Denis. L'artiste a très peu travaillé en Belgique, ce qui rend sa fresque encore plus événementielle.

Les trois autres fresques sont l’œuvre d'artistes du cru. Le Belge Piotr Szlachta a investi durant 10 jours la Place d’Harveng pour réaliser une fresque onirique, entre impressionnisme et la peinture classique, du Château d’Harveng et ses alentours. Autre Belge, Eres-125 a gratifié le restaurant Au Bon accueil (Chaussée de Beaumont) d'un hommage au silex. Enfin, la dernière œuvre sera celle de Lola Goies, artiste étudiante chez Arts². A la rue du Miroir, elle propose une réflexion sur le Doudou, où les Montois et le dragon cohabiteraient en toute tranquillité.

Depuis quelques années, Mons se positionne pour être LA ville belge du street art avec "l'Art habite la Ville". A travers ces installations urbaines, l’objectif est d’améliorer le cadre de vie, de recréer des flux de chalands dans les quartiers commerçants de la ville et de redynamiser les villages.