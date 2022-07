L'orgue résonnera à nouveau tous les dimanches de l'été à Sainte-Waudru

Cela fait trois décennies que les Collégiades font résonner la collégiale Sainte-Waudru chaque dimanche de juillet. Durant cette période, les organistes titulaires des orgues de Sainte-Waudru concocte un programme centré sur l'orgue et invitent des musiciens renommés à venir se produire dans l'enceinte de l'édifice religieux.

Cette édition sera un peu particulière. Il s'agira des premières "vraies" Collégiades depuis 2019: l'événement est passé à la trappe en 2020 suite à la crise sanitaire et il est revenu timidement en 2021, les circonstances n'ayant pas permis de préparer l'événement bien en amont. Mais ce sera aussi l'édition des 30 ans: c'est le 15 août 1993 que sont nées les prémisses des Collégiades, autour d'un récital d'orgue organisé pour l'Assomption. L'événement s'est ensuite étendu pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.

Cette année, rendez-vous est donc pris les 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, avec une programmation mêlant jeunes virtuoses et musiciens reconnus. Si l'ASBL Association Sainte-Waudru espère poursuivre encore longtemps l'aventure, tout dépendra du succès de cette édition. "A cause de la pandémie et de l'inflation qui s'en est suivie, nous avons perdu un bon nombre de sponsors et nous devons donc compter quasi uniquement sur la présence du public pour rentrer dans nos frais. Nous ne bénéficions d'aucun subside", rappelle les organisateurs.

Qui attendent donc le public nombreux pour faire résonner les tuyaux. Infos et réservations: wordpress-v2.waudru.be/project/collegiades2022.